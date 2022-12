Loont het de moeite om zelf speculaas te bakken?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: Ga ik spijt krijgen van mijn idee om zelf speculaas te bakken?

Speculaas is mogelijk het dankbaarste koekjesrecept ter wereld, en als je één keer in je leven een zondagnamiddag vrijhoudt om te bakken, laat het dan voor speculaas zijn. Hoe verser, hoe smakelijker speculaas immers is. Je hele huis gaat er lekker van ruiken. En dan heb je nog het voordeel dat je zelf de dikte en kruiding kunt bepalen. Ik kies voor een extra kruidige, dikke koek die binnenin nog wat zacht blijft. Maar je kunt het ook helemaal andersom doen.

De vorm is het enige waarmee je de koekjesfabriek of banketbakker niet kunt overtroeven: een mooi gebeeldhouwde speculaasman is voor thuisbakkers moeilijk haalbaar. Maar je kunt wel een prachtig hart maken, een dromerige wolk of een vrolijke poppetjesfiguur. Dat gaat het vlotst als je de speculaas in één vormeloze lap bakt en de vorm(pjes) er kort na het bakken uitsteekt, als de koek nog niet uitgehard is. Je houdt dan aan de randen wat ‘restspeculaas’ over, die je kunt verkruimelen tot een winterse crumble voor op desserts of verwenontbijtjes.

Het recept hieronder is mijn favoriet.

Ingrediënten:

200 g zelfrijzend bakmeel

150 g bruine suiker

150 g boter, in blokjes

Zout

Kruiden:

20 g speculaaskruiden die je kant- en klaar koopt of mengt volgens bijvoorbeeld de suggestie in stap 1 van het recept hieronder. (dit recept leidt tot een zeer kruidige speculaas; doseer de kruiden lager als je op je hoede bent)

Bereiding:

1. Als je zelf de speculaaskruidenmengeling maakt, dan is dit volgens mij een heerlijke combinatie: 3 tl kaneel, 1,5 tl gemberpoeder, 3 bolletjes piment (‘allspice’), 1/2 tl anijszaad, 1/2 tl komijnzaad, 1/2 tl gemalen kruidnagel, 9 peperbolletjes, zaadjes uit 12 peulen kardemom, een snuif nootmuskaat. Maal alle speculaaskruiden die nog niet gemalen zijn (in een vijzel of in een koffiemolen) en meng de kruiden door elkaar. Als je geen vijzel/koffiemolen hebt, kun je ook werken met kruiden die al gemalen zijn wanneer je ze koopt.

2. Doe het zelfrijzend bakmeel met een royale snuif zout in een ruime kom, voeg de boterblokjes toe en wrijf ze door het meel. Voeg de suiker en specerijen toe en kneed het deeg snel tot een samenhangende bal. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat het minstens een halfuur in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

3. Rol het deeg uit, minstens een centimeter dik, op een bakplaat met bakpapier. Bak de speculaas tot de randjes hard en gebruind zijn, maar het midden nog zacht. Laat de speculaas een beetje afkoelen. Wil je er vormpjes uitsteken, doe dat dan terwijl de koek nog zacht is. Hoe meer hij afkoelt, hoe harder hij wordt.

