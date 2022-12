Oudste schildpad ter wereld viert 190ste verjaardag

Op het eiland Sint-Helena, in het zuiden van de Atlantische Oceaan, heeft de schildpad Jonathan zijn 190ste verjaardag gevierd. Hij is de oudste schildpad ter wereld.

Het dier leeft sinds 1882 op het eiland Sint-Helena, een Brits overzees gebied. Op een foto die destijds genomen werd, zou de schildpad minstens vijftig jaar oud zijn geweest. Zijn leeftijd blijft dus een schatting, mogelijk is hij nog ouder.

In ieder geval is Jonathan de oudste schildpad die ooit geregistreerd werd. Daarnaast is hij ook het oudst bekende landdier. De schildpad is intussen wel blind en heeft geen reukvermogen meer, maar kan wel nog horen.

Het dier woont in de residentie van de gouverneur van het eiland. Daar heeft hij gezelschap van enkele jongere schildpadden. Tijdens zijn leven zag hij al 35 gouverneurs de revue passeren.

Om zijn verjaardag te vieren, organiseren de inwoners van Sint-Helena drie dagen lang festiviteiten.