Op 16 mei viel de Oekraïense stad Marioepol na een lange strijd in Russische handen. De stad kreeg het hard te verduren en werd voor een groot deel vernield. In de video hierboven ziet u satellietbeelden van eind maart en eind november. Op de beelden is te zien hoe de Russen de stad afbreken en opbouwen.

De stad werd al vanaf 25 februari, de start van de oorlog, aangevallen door Rusland. De havenstad werd daarbij erg zwaar getroffen. De beelden van de aanval op een kraamkliniek en op een theater midden maart gingen de wereld rond.

Maar de bekendste strijd werd geleverd in en rond de Azovstal-site. Een gigantische fabriek waarin heel wat burgers en militairen zich verschansten toen de rest van de stad al ingenomen was. De evacuatie van de burgers verliep erg moeizaam. Azovstal werd een symbool van verzet, maar viel op 16 mei definitief in Russische handen.