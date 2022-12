‘Paus Johannes Paulus wist al veel eerder van kindermisbruik’

Johannes Paulus II was al lang voordat hij paus werd in 1978 op de hoogte van kindermisbruik in zijn bisdom. Dat schrijft de Nederlandse krant Trouw.

De latere paus Johannes Paulus II had als aartsbisschop van de Poolse stad Krakau weet van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters. Maar hij deed daar nagenoeg niets mee. In 1971 liet hij een onderpriester doorwerken, nadat deze een jongen had misbruikt. Ook toen deze man in 1973 voor kindermisbruik werd veroordeeld door een rechtbank, stond de toekomstige paus toe dat hij verder werkte als priester. In een ander bisdom vergreep de man zich opnieuw aan jongens.

Dat blijkt uit nieuw, jarenlang onderzoek van de Nederlandse krant Trouw in de archieven van de Poolse veiligheidsdienst. Materiaal uit deze archieven heeft in Polen een omstreden status, vanwege de methodes waarmee de veiligheidsdiensten onder het communistische regime te werk gingen. Maar omdat er ook processtukken en oude getuigenissen van slachtoffers inzitten, wist journalist Ekke Overbeek er toch nieuw bewijsmateriaal uit te halen.

Daaruit blijkt dat de latere paus veel eerder op de hoogte was van kindermisbruik dan tot nu toe gedacht. Vaticaanspecialisten noemen de ontdekking ‘explosief’. ‘De redenering van de Kerk - van de verdedigers van de paus - komt erop neer dat hij het niet geweten zou hebben. Dat hij de ernst van de situatie pas heel laat begreep en dat hij eerst dacht dat het Amerika’s probleem was. Al die argumenten kunnen nu van tafel’, zegt Overbeek aan de Nederlandse omroep NOS.