Jarenlang was het nieuwe toestel gehuld in geheimzinnigheid. Nu heeft het publiek een eerste blik gekregen op de ‘Raider’, de Amerikaanse bommenwerper van de toekomst.

De ceremonie vond plaats in een zwaarbewaakte militaire faciliteit ten noorden van Los Angeles, waar vaker geheime projecten van het leger worden ontwikkeld. De B-21 Raider werd in blauw licht en met filmische muziek uit de hangar van defensiefbedrijf Northrop Grumman Corp getrokken.

‘De B-21 ziet er imposant uit’, speechte de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. ‘Maar wat er onder het frame en de coatings uit het ruimtetijdperk zit, is nog indrukwekkender.’

Met zijn stealthtechnologie moet het toestel, dat zowel conventionele als nucleaire wapens kan dragen, zich ongezien kunnen bewegen door vijandelijk gebied. Zelfs de meest gesofisticeerde luchtverdedigingssystemen zullen de B-21 volgens Austin maar moeilijk kunnen detecteren in de lucht. Het toestel is onder meer uitgerust met geavanceerde artificiële intelligentie en dataverwerkingstechnologie die piloten moeten bijstaan bij missies waarbij ze in en uit een vijandelijk luchtruim moeten glippen. Overal ter wereld moet het toestel precisiebombardementen kunnen uitvoeren. De luchtmacht onderzoekt bovendien of het toestel vanop een afstand kan bestuurd worden, maar dat zal nog niet voor meteen zijn. Ook toekomstige wapensystemen zouden makkelijk ingepast kunnen worden in de architectuur van de B-21 Raider.

Afschrikking

De B-21 Raider, de opvolger van de B2, kost zo’n 700 miljoen dollar per stuk en wordt ‘de toekomst van afschrikking’ genoemd. ‘Elke mogelijke vijand weet nu opnieuw: de risico’s en kosten van agressie wegen niet op tegen de mogelijke voordelen’, waarschuwde Austin.

Wie het toestel wil zien vliegen, moet nog even wachten. Voorlopig wordt de Raider nog volop getest op de grond. Volgend jaar staat de eerste officiële vlucht met het toestel gepland. Er bestaan momenteel zes prototypes. Het Amerikaanse leger is van plan minstens honderd toestellen aan te kopen.

Het is voor het eerst in dertig jaar dat de VS een nieuwe bommenwerper aan het publiek voorstelt.