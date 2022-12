Een man heeft vannacht in Dendermonde een vrouw en een kind omgebracht. Later gaf hij zich aan bij de politie. Het gaat om een familiedrama.

Het drama vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats in een appartementsgebouw in de Werkplaatsstraat in Dendermonde. ’s Ochtends heeft de dader aan de politie verteld wat hij gedaan had. De hulpdiensten vonden in het appartement de lichamen van de moeder en het kind.

Dadelijk meer.