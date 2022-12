22-jarige vrouw omgekomen bij zwaar ongeval op E17

Een 22-jarige bestuurster is op de E17 in Waasmunster omgekomen bij een zwaar verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde tussen Lokeren en Waasmunster, in de rijrichting van Antwerpen, rond 4.30 uur vannacht.

Een jonge vrouw uit Lokeren werd met haar kleine Peugeot 206, anderhalve kilometer voor de afrit Waasmunster, aangereden door een vrachtwagen met Litouwse nummerplaat. De bestuurder van die vrachtwagen reed nog een kilometer verder, maar zette zich toen aan de kant. De bestuurster van de kleine personenwagen had haar voertuig intussen al op de plaats van de aanrijding op de pechstrook kunnen zetten. Maar daar werd ze aangereden door een Audi waarin twee inzittenden zaten.

De klap was enorm. Voor de 22-jarige bestuurster die nog in de auto zat, kwam alle hulp te laat. Ze was op slag dood. De Audi kwam zo’n 100 meter verder tot stilstand en vatte vuur. De twee inzittenden konden uit de wagen ontsnappen, maar ze raakten wel zwaargewond. Hun auto brandde volledig uit.

De E17 was tijdens het blussen van de auto korte tijd afgesloten. De rijbaan lag over de volledige breedte over een afstand van ruim honderd meter ook vol brokstukken en glas. Er zijn nog altijd twee rijstroken afgesloten, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Maar voorlopig leidt dat niet voor echte files. De rijstroken zullen wel nog even versperd blijven.’