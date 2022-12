Banksy-kunstwerk uit muur in Oekraïne gekapt

In Hostomel, nabij de Oekraïense hoofdstad Kiev, heeft een groep mensen een kunstwerk van de Britse graffiti-artiest Banksy uit een muur gekapt. De politie kon hen op heterdaad betrappen.

De verdachten tussen 27 en 60 jaar oud hadden het pleisterwerk van de muur gehaald waarop de tekening was aangebracht.

De verdachten hebben volgens Oekraïense media aan de politie verklaard het kunstwerk, dat vorige maand werd ontdekt, te willen verkopen om de opbrengst te schenken aan de Oekraïense strijdkrachten. De tekening beeldt een vrouw uit, die gekleed in een badjas, met een gasmasker op en een brandblusser in de hand op een stoel naast een raam van een beschadigd pand staat.

Foto: REUTERS

Het werk is onbeschadigd, zegt de gouverneur van de regio, Oleksiy Kuleba, op Telegram. ‘Deze beelden zijn immers symbolen voor onze strijd tegen de vijand’, zegt hij. ‘Het zijn verhalen over de steun en solidariteit van de hele beschaafde wereld met Oekraïne. We zullen er alles aan doen om ze te bewaren als een symbool van onze overwinning.’

Banksy, van wie de ware identiteit een raadsel blijft, bevestigde op 14 november aan The art newspaper dat hij zeven muurschilderingen had aangebracht op verschillende plaatsen in Oekraïne, waaronder de hoofdstad Kiev en plaatsen in de buurt van Kiev zoals Irpin en Borodianka.

Vorige maand gaf de kunstenaar een video vrij van zijn werk in Oekraïne.