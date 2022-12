Droog en vrij koud met veel bewolking, zondagavond nieuwe regenzone

Het blijft zaterdag droog en vrij koud met doorgaans veel bewolking. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en +4 graden aan zee. De overwegend matige en schrale oostelijke tot noordoostelijke wind versterkt het koudegevoel, meldt het KMI.

Zaterdagnacht blijft het droog en overwegend zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen minima rond 0 of 1 graad. In sommige Ardense valleien koelt het nog enkele graden meer af. De wind waait zwak tot meestal matig uit oostnoordoost.

Ook zondag blijft het droog en is het zwaarbewolkt en grijs. Op de Ardense hoogten kan lage bewolking het zicht beperken. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +3 graden in de lagergelegen gebieden bij een matige oostnoordoostenwind. Zondagavond en nacht trekt een regen en sneeuwzone vanaf het zuiden over het land.