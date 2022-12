Met het vertrek van Roberto Martinez komt een einde aan een unieke periode. In zes jaar tijd wist de Spanjaard zijn invloed over de Belgische voetbalbond uit te breiden tot grenzen die zijn voorgangers nooit bereikten. Daarvoor maakte hij maximaal gebruik van de sportieve bonus van het WK 2018 en een reeks hervormingen bij de voetbalbond, waardoor hij al na enkele jaren omringd was door mensen die er nog niet waren toen hij in 2016 begon.