VN ongerust over omvang racistisch discours in Frankrijk

Het VN-comité CERD, dat belast is met het elimineren van rassendiscriminatie, is ongerust over de omvang van racistische uitlatingen in Frankrijk. De Franse overheid moet meer ondernemen, klinkt het.

Het CERD stelt vast dat er wel degelijk politieke wil is binnen de Franse regering om het probleem van racisme en discriminatie aan te pakken. Desondanks blijven de experts ‘bezorgd over het voortbestaan en de omvang van racistische en discriminerende uitlatingen, met name in de media en op het internet’.

Ook het racistische discours door politieke vertegenwoordigers blijft een reden tot bezorgdheid, klinkt het. Er worden geen namen genoemd. Het discours is gericht tegen etnische minderheden, met name Roma of mensen met Afrikaanse of Arabische roots.

Het CERD vraagt de Franse regering om haar inspanningen op te voeren om dit haatdiscours te voorkomen en te bestrijden, ‘bijvoorbeeld door het effectief toepassen van de wet, door elke uiting van racisme of rassenhaat in de openbare ruimte te bestraffen, ook op het internet en in de media’.

Ook het politiegeweld en de etnische profilering door de ordediensten alarmeert de experts. Het CERD maakt melding van ‘het frequent gebruik van identiteitscontroles, discriminerende arrestaties, evenals de toepassing van strafrechtelijke forfaitaire boetes opgelegd door de ordediensten, die onevenredig gericht zijn tegen bepaalde minderheden en niet-Franse staatsburgers’. Vooral het feit dat hier geen controle of traceerbaarheid van bestaat, baart het VN-comité zorgen. ‘Die identiteitscontroles gaan vaak gepaard met racistische en discriminerende opmerkingen en handelingen’, klinkt het nog.

De experts vragen dan ook dat Frankrijk in de wetgeving etnische profilering zou verbieden, en dat er aan de ordediensten ‘duidelijke richtlijnen’ hierover zouden gegeven worden.