Wat eten we op ons volgende feest? Hier zijn de hapjes al

In december kleedt Het Weekmenu zich op tot Het Feestmenu: vijf weken lang selecteren we recepten die mooi samengaan met kaarslicht, kerstboomgeur en goedaardige chaos. Deze week: ongecompliceerde hapjes die de aanloop kunnen zijn naar het stevigere werk, of een gezellig feestje op zich.

MAKKELIJK

Chips met een upgrade

Stel nu dat je al jaren Bugles met geitenkaas serveert op je feestjes en echt eens iets anders wilt doen, maar niet té anders. Dan is deze kroepoek met twee dips de perfecte volgende stap. Maar het is ook een fijne manier om nieuwe smaken uit te proberen (kimchi!) zonder er noemenswaardig veel moeite voor te moeten doen.

GEZOND

Grootse paddenstoel

Mogelijk zal er iemand een mopje droppen over ‘gezwam’, maar dat is echt het enige nadeel dat dit oesterzwammenhapje met zich meebrengt: het vergt weinig werk, je kunt het helemaal op voorhand maken, het is makkelijk mee te nemen, totaal charmant en nog gezond ook. Met zijn aardse smaak en frisse zuurtje is dit een perfecte aanvulling bij eventuele vettigere hapjes (zie hierboven), maar ook op een brunchtafel kan dit een topper zijn.

OESTERS

Kampvuurgevoel

Kom je samen rond een vuur, dan is het leuk om een kist oesters in de buurt te hebben. Die rooster je niet om ze helemaal te laten garen, je wilt ze vooral lichtjes roken. Smaakt stoer en maakt toch week, want in weinig hapjes komen zoveel vakantieherinneringen samen. Toost erop!

POTJE

De underdog

Dit hapje ziet er weinig spectaculair uit, je eet het een beetje morsig met toast, het heet ‘potted shrimps’ (hoe muf kunnen woorden klinken?) en James Bond schijnt er iets mee te hebben gehad. Kortom, het heeft alles om hopeloos achterhaald te zijn, maar in mijn keuken is het nog maar net aan zijn zegetocht begonnen. Ik scoorde ermee op het laatste pre-coronakerstfeest en ik maak het deze kerst opnieuw, om te vieren dat we weer potjes kunnen doorgeven zonder aan virussen te denken. Handige troef: doordat de garnalen ingekapseld zitten in boter, bewaart zo’n potje makkelijk een week. Je kunt dit dus ruim op voorhand maken.

STRATEGISCH

Nu werken, later achteroverleunen

Dulce de membrillo is een zoete bereiding, een soort dikke, opgesteven kweepeergelei met een prachtige wijnrode kleur. Je kunt hem als een snoepje eten, maar in combinatie met oude gouda of manchego is dit een droom van een borrelhapje op eender welk moment van de dag. Kopen kan, in Spaanse specialiteitenwinkels, maar zelf bereiden is een meditatief herfstwerkje dat vurige fans heeft – en later ruimschoots wordt beloond: dulce de membrillo is eindeloos houdbaar en één pan levert een voorraad op voor vele feesten. Je hebt er dan alleen nog wat plakjes af te snijden en die op kaasblokjes te prikken, keer op keer met het trotse besef dat je daar echt wel een hele namiddag in hebt staan roeren.

STEVIG

Soep van het schip

Chowder is de Noord-Amerikaanse tegenhanger van waterzooi, een vis- en schelpensoep, vaak met aardappelen en melk, die voortkomt uit de visserskeuken. Als je hem verfijnt, is het geen chowder meer, en dat is ook echt niet nodig om hem feestelijk te maken. Een stevige portie warmte na een wandeling met vrienden, maar evengoed een hoofdgerecht op een familiediner.

ZOET

Sigaartje?

Ze zien eruit als kazige filodeeghapjes, maar deze knapperige rolletjes hebben een zoete vulling van walnoten en pompoen. Neem ze mee naar de laatste koffiepauze van het jaar, of serveer ze bij de koffie na een winters diner.

Ben je de persoon die voor een feest álle hapjes maakt, houd er dan rekening mee dat je, als je uren in de keuken staat, gaandeweg minder ruikt en proeft, omdat je zintuigen afgestompt raken. Maak eerst de dingen waarvoor je veel moet proeven en bijsturen – soepen, stoofpotten, sausjes. Ga daarna over naar de zaken waarvoor je klakkelozer het recept kunt volgen: gebak, dessert, kruiden die moeten worden gewassen, maakt niet uit of je dan nog iets ruikt. Stel de finishing touch van een gerecht desnoods uit tot vlak voor het serveren, als je hopelijk (minstens) even je keuken hebt kunnen verlaten voor een verkwikkende break.