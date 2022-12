Een Belgische film uit 1975 is de beste film aller tijden. Dat zegt niet Jan, Piet of Klaas. Dat vinden 1.600 van de meest gerenommeerde critici en filmacademici ter wereld. Deze postume bekroning van Chantal Akerman is straffer dan een Nobelprijs.

Toen Rosetta van de broers Dardenne in 1999 de Gouden Palm van Cannes won, sloeg dat in als een bom. Todo sobre mi ­madre van Pedro Almodóvar was de ­gedoodverfde winnaar, en in de media werd gemopperd ...