NMBS keurt beheerscontract goed, en stelt investeringen uit

De NMBS heeft een aangepast beheerscontract goedgekeurd, waarbij een aantal investeringen wordt uitgesteld. Maar ‘op operationeel personeel besparen we niet’, klinkt het.

De raad van bestuur van de NMBS heeft vrijdag een aangepast beheerscontract tussen de spoorwegmaatschappij en de regering goedgekeurd. Die overeenkomst, die niet meer werd vernieuwd sinds de laatste in 2012 was afgelopen, tekent het pad uit dat de NMBS de volgende tien jaar moet bewandelen – met concrete doelstellingen voor onder meer de uitbreiding van het aanbod – en welke overheidsmiddelen daar tegenover staan. In mei was er al een ontwerp van het ‘contract voor openbare dienstverlening’ goedgekeurd, maar pas na het laatste begrotingsconclaaf, in oktober, werd duidelijk dat er minder middelen beschikbaar waren dan het spoorbedrijf nodig achtte om de ambities waar te maken – waardoor ze opnieuw naar de onderhandelingstafel trokken.

In de nieuwe versie van het beheersovereenkomst blijven de langetermijnsambities – zoals 10 procent meer treinen en 30 procent meer reizigers tegen 2032 – overeind, maar zal de NMBS een aantal investeringen moeten uitstellen naar 2025, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Welke investeringen precies worden opgeschoven, is nog niet bekend, maar Temmerman verzekert dat ‘niet op de aanwerving van operationeel personeel en de levering van nieuwe treinstellen zal worden bespaard’.

Moeilijke jaren

Personeelstekort en verouderde treinstellen, die door vertraagde leveringen niet tijdig kunnen worden vervangen, zijn bij de belangrijkste redenen waarom er weer meer treinen met vertraging rijden en afgelast worden, en ook de tevredenheid bij reizigers daalt. Afgelopen week nog legden verschillende spoorbonden het werk drie dagen lang neer, met grote hinder als gevolg. De bonden hekelen de hoge werkdruk en willen meer middelen voor het spoor – boven op de ruim 2 miljard euro die de regering nu al heeft beloofd.

• ‘Deze ellende jaagt pendelaars de auto in’

Voor Sophie Dutordoir is het een ‘absolute prioriteit’ om nu ‘de druk op het spoorsysteem weg te nemen en de kwaliteit te herstellen’, zei de NMBS onlangs in de Kamer. Eerder al besliste het bestuur van de NMBS daarvoor een geplande uitbreiding van het aanbod uit te stellen, en nu schuiven ze ook een aantal investeringen op. Opgestarte werven worden niet stilgelegd, zei ceo Sophie Dutordoir al deze week in De Afspraak, maar het valt te verwachten dat er de volgende twee jaar minder of geen nieuwe worden opgestart. Dat komt ook omdat de NMBS voor twee moeilijke financiële jaren staat, waarbij vooral de indexatie van lonen en fors gestegen stroomprijzen een grote hap uit het budget nemen.

De vakbonden zullen zich nu eerst uitspreken over het aangepaste contract, dat eerst moet goedgekeurd worden voor de NMBS-top over een nieuw sociaal akkoord. De regering heeft dan tot 23 december om de overeenkomst met de NMBS (maar ook met spoornetbeheerder Infrabel) goed te keuren, en het ‘startsein te geven voor een nieuw tijdperk voor de Belgische spoorwegen’, aldus minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).