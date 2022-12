Conner Rousseau springt haasje-over met Bart De Wever in poppoll

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek

Peiling (1)

‘Op het einde van de rit wordt het een ­campagne tussen degenen die dit land kunnen leiden in moeilijke omstandig­heden. Dan zullen we over al die peilingen nog eens spreken. In de Verenigde Staten zaten ze er ook naast.’ Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert anticipeerde vorig weekend in deze krant al op een mogelijke slechte peiling vandaag. Volgens de peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir zegt slechts 9,3 procent te zullen stemmen op Open VLD als het nu verkiezingen zouden zijn. Drie maanden geleden was dat nog 11,1 procent en bij de verkiezingen 13,5 procent. De peiling werd afgenomen tussen 21 en 29 november, een turbulente periode voor de partij waarin de N-VA de geloofwaardigheid van de begroting en premier De Croo onder vuur nam én staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) ontslag moest nemen.

Peiling (2)

De N-VA ziet dat stevige oppositiewerk niet meteen fors beloond in de peiling. De partij landt op 22 procent, een half procentpuntje meer dan drie maanden geleden. Vlaams Belang maakt wel een sprong voorwaarts en landt op 25,5 procent. In de periode waarin werd gepeild vonden ook de rellen plaats na de voetbalmatch België - Marokko. CD&V (9,6 procent) en Vooruit (16,1 procent) gaan lichtjes achteruit, PVDA (7,4 procent) zakt iets meer. Groen blijft met 8,7 procent status quo.

Peiling (3)

Conner Rousseau springt in de populariteitspoll haasje-over met N-VA-voorzitter Bart De Wever. De meeste mensen in Vlaanderen vinden zich vandaag het best vertegenwoordigd door de Vooruit-voorzitter. Op plaats drie staat Vlaams-Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Premier Alexander De Croo (Open VLD) komt op de vierde plaats en Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) maakt de top vijf compleet. In het Brussels Gewest is Sophie Wilmès (MR) de populairste en in Wallonië Raoul Hedebouw (PTB/PVDA).

Peiling (4)

In Wallonië is de PS de grootste partij met 23,7 procent, gevolgd door de MR (20,4 procent) en PTB/PVDA met 17,9 procent. Ecolo volgt op een afstandje met 13,1 procent.

Datzelfde Ecolo maakt in Brussel een flinke duik. Bij de verkiezingen in 2019 waren de Franstalige groenen daar nog de grootste partij met 21,6 procent en nu haalt de partij nog maar 13 procent. Grootste partij in Brussel is ook de PS (21,6 procent), gevolgd door de MR met 20,3 procent.