Twee keer man met mes opgepakt in Brussel

De Brusselse politie heeft vrijdag in Laken een man opgepakt die met een mes rondliep op straat en mensen bedreigd zou hebben. Dat meldt de politie vrijdagavond. Eerder stak een andere man een metroreiziger in de arm in Molenbeek.

Een getuige had de politie verwittigd dat er een man gewapend met een mes rondliep in de Thys-Vanhamstraat in Laken, en dat die zich in de richting van de Fransmanstraat begaf. De politie ging meteen ter plaatse en kon de man intercepteren. De politie nam het mes terstond in beslag.

De man was ook bebloed in het aangezicht, maar leek niet meteen verwondingen te vertonen. Hij werd overgebracht naar het Brugmann-ziekenhuis, terwijl de politie de getuige van de feiten verhoorde. Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Aan het metrostation Beekkant in Molenbeek vond effectief een steekpartij plaats, om 11 uur vrijdagvoormiddag. Twee metroreizigers raakten verwikkeld in een ruzie, waarop één van hen de ander in de arm stak met een mes.

Het parket van Brussel stelt dat de verdachte begin deze week in een andere zaak werd gearresteerd maar door de onderzoeksrechter vrijgelaten werd onder voorwaarden. Het parket heeft nu opnieuw een onderzoeksrechter gevorderd voor de steekpartij.