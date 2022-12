Deze ‘chowder’ kost niet meer moeite dan een doordeweekse maaltijd en ziet er toch feestelijk uit, of je hem nu als hapje, voor- of hoofdgerecht serveert. Voor een bijna vegetarische versie kun je de vis vervangen door plantaardige kipstukjes en het spek door een flinke mespunt gerookt paprikapoeder; de schelpen heb je in dit recept wel echt nodig voor de smaak.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 GROTE BORDEN)

2 kg schelpen & mosselen (een mengeling van wat jezelf lekker vindt: kokkels, tapijtschelpen, venusschelpen, Bouchot-mosseltjes)

100 g gerookt spek

1 dikke prei

3 sjalotten

4 aardappels

100 ml witte wijn

200 ml slagroom

2 blaadjes laurier

Enkele takjes tijm

1 klontje boter

Zwarte peper van de molen + zout

Voor de afwerking: peterselie

BEREIDING

1. Spoel de schelpen en mosselen een viertal keer in gezouten water, zodat al het zand is weggespoeld. Haal kapotte schelpen eruit, net als de schelpen die blijven openstaan wanneer je erop tikt. Verwijder indien nodig met een scherp mesje de baard van de mosseltjes.

2. Maak de bouillon. Breng hiervoor 1 liter water aan de kook. Doe de schelpen en mosselen erbij en laat enkele minuten koken met het deksel op de pot, tot alle schelpen openstaan. Schep de schelpen en mosselen eruit en houd het vocht bij om als bouillon te gebruiken.

3. Snijd het spek in dunne reepjes. Smelt een klontje boter in een grote kookpot met stevige bodem en bak hierin het spek krokant. Snijd ondertussen de prei in dunne ringen en snijd de sjalot fijn. Doe samen met een snufje zout, de tijm en laurier bij het spek en stoof glazig maar niet bruin in 5 tot 10 minuten. Roer af en toe om.

4. Schil ondertussen de aardappels en snijd ze in dobbelsteentjes. Blus de gestoofde sjalot en prei met de witte wijn. Doe de aardappelblokjes erbij en laat enkele minuten meebakken. Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat de aardappels in ongeveer 10 minuten zachtjes gaar pruttelen.

5. Houd ongeveer 1/5 van de mosselen en schelpen apart voor de afwerking en haal van de rest het vlees uit de schelpen. Giet wanneer de aardappels gaar zijn de room bij de soep. Doe het vlees van de mosselen en schelpen erbij en laat nog een minuut zachtjes verder pruttelen zodat alles terug opwarmt.

6. Proef of de soep nog extra zout nodig heeft en werk royaal af met versgemalen zwarte peper. Verdeel de apart gehouden mosselen en schelpjes over diepe borden, schep de soep er over uit en bestrooi met gesnipperde peterselie.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven