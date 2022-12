Dulce de membrillo, een wonderlijk blokje kweepeer

‘Misschien wel de lekkerste versie van kweepeer is dulce de membrillo, een zoete pasta die lekker is bij kaas, maar ook als snoepje tussendoor’, vindt moestuincolumniste Kaat Schaubroeck. Hieronder deelt ze haar recept uit de losse pols.

- Hak de kweeperen die je hebt, in vieren. Schil ze maar laat de klokhuizen zeker zitten, want die geven pectine af en dat bevordert het opstijven straks. Doe de stukken kweepeer in een grote pan. Zet onder water, voeg een stevige kneep citroensap toe en breng aan de kook. Laat ongeveer één (tot twee) uur garen, giet dan af. Laat afkoelen, verwijder de klokhuizen en doe de kweeperen in de blender.

- Weeg de hoeveelheid kweepeerpuree en voeg een gelijke hoeveelheid suiker toe. Laat alles weer zachtjes pruttelen op een zacht vuur. Blijf in de buurt zodat je regelmatig kunt omroeren. Als de massa stevig wordt en loslaat van de bodem, is de dulce de membrillo klaar.

- Stort hem op bakpapier, en laat eventueel nog verder drogen in de oven, op de laagste stand. Je moet de pasta echt in blokjes kunnen snijden.