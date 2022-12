‘Potted shrimps’ zijn een Britse klassieker. Het idee om de boter te infuseren met de garnalenpantsers is geen deel van het traditionele recept, maar komt uit het geniale hoofd van de Nederlandse kookboekenschrijfster Yvette van Boven. Een makkelijk en toch feestelijk aperitiefhapje dat je op voorhand kunt bereiden.

INGREDIËNTEN

500 g ongepelde garnalen

250 g boter

3 blaadjes laurier

Een snuf cayennepeper

Een snuf nootmuskaat

Zeste van 1 citroen

Peper

Zout

BEREIDING

1. Pel de garnalen en houd de pantsers bij. Zet de gepelde garnalen koud en laat de boter smelten in een diep pannetje. Voeg de helft van de pantsers, laurier, kruiden en citroenzeste bij de gesmolten boter en kneus alles goed met een houten lepel zodat de smaken vrijkomen. Laat op een zacht vuurtje (zodat de boter niet boven het kookpunt komt) infuseren gedurende 10 minuten. Zeef vervolgens de aromaten uit de boter en druk alles goed uit, zodat je zo veel mogelijk boter overhoudt.

2. Meng de gepelde garnalen onder de boter, proef en breng op smaak waar nodig. Schep alles over in potjes en laat opstijven in de koelkast. Serveer met toast en een kneepje citroensap.

Een recept van Barbara Serulus & Johanna Goyvaers, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven