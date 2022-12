Complotdenker Alex Jones wil schadevergoeding Sandy Hook-slachtoffers niet betalen en vraagt faillissement aan

Alex Jones, presentator van complotplatform Infowars, lijkt de 1,5 miljard schadevergoeding te willen ontlopen voor de nabestaanden van het Sandy Hook-bloedbad.

Infowars-presentator Alex Jones heeft vrijdag zijn persoonlijk faillissement aangevraagd. De populaire uiterst-rechtse samenzweringstheoreticus en zakenman lijkt zo schadevergoedingen ter waarde van 1,5 miljard dollar te willen vermijden. Die moet hij van rechtbanken in Connecticut en Texas betalen aan familieleden van slachtoffers van de schietpartij op de Sandy Hook-school in 2021. Jones heeft dat bloedbad in Newtown, Connecticut, waarbij twintig kinderen en zes opvoeders omkwamen, jarenlang afgedaan als een hoax.

Zijn aanhangers maakten de nabestaanden van de slachtoffers vervolgens het leven onmogelijk, door hen te stalken en te bedreigen met de dood of verkrachting. Eén van de ouders getuigde volgens persbureau AP dat complottheoretici op het graf van zijn 7-jarige zoon plasten en dreigden om de kist op te graven.

Jones’ faillissementsverzoek heeft de gerechtelijke procedures die momenteel nog tegen hem lopen in Connecticut tijdelijk bevroren. ‘Zoals elke andere laffe zet die Alex Jones heeft gedaan, zal dit faillissement niet werken’, verklaarde Chris Mattei, advocaat voor families van Sandy Hook-slachtoffers, volgens AP . ‘Het Amerikaanse rechtssysteem zal Alex Jones ter verantwoording roepen.

Jones kwam deze week ook om een andere reden in de aandacht. De rapper Ye (voordien Kanye West), die de afgelopen tijd de antisemitische uitspraken aan elkaar rijgt, verklaarde deze week op Jones’ show zijn liefde voor Hitler. ‘Ik hou van Hitler’, zei een gemaskerde Ye. En even later: ‘ik hou van joodse mensen, maar ook van nazi’s.’