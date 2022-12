Op drie weken tijd gingen er 350.000 mensen kijken naar Zillion, de nieuwe film van Robin Pront over de discotheek in de jaren 90. Frank Verstraeten kon nu ook het Sportpaleis uitverkopen op slechts een halve dag, en in de VRT Max-reeks is Aster Nzeyimana nostalgisch over de Fuse, La Rocca, Boccaccio, Cherry Moon en Café D’Anvers van back in the days.