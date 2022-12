In zuur gemarineerde paddenstoelen zijn een klassieker uit de Italiaanse keuken. Vaak zijn het Parijse champignons of wilde bospaddenstoelen die in een zuur badje terechtkomen, maar ook oesterzwammen lenen zich daar perfect toe. Serveer een kommetje van deze bruin gebakken en gemarineerde paddenstoelen als aperitiefhapje met geroosterd brood of maak er een volwaardige maaltijd van met een groene salade en wat gebakken halloumi.

Ingrediënten (als aperitiefhapje voor 4 personen)

500 g oesterzwammen

4 el rodewijnazijn

2 el olijfolie + 1 scheut om in te bakken

1 sjalot

1 teen knoflook

1 el gehakte verse tijm

1 el gehakte verse rozemarijn

3 blaadjes salie

Zwarte peper en zout

1 snuf chilivlokken

Bereiding

1. Verhit een royale scheut olijfolie in een grote pan. Trek de oesterzwammen in de lengte in stukken. Kruid met zout en bak bruin in de olijfolie. Doe dit op een hoog vuur en roer weinig, zodat de oesterzwammen een krokant, bruin korstje krijgen. Doe er de laatste vijf minuten de blaadjes salie bij en bak ze mee.

2. Snijd ondertussen de sjalot in fijne halve ringen en rasp of knijp de teen knoflook fijn. Meng de warme, gebakken oesterzwammen (en de salie) met de rodewijnazijn, de twee eetlepels olijfolie, de rauwe sjalot, knoflook en gehakte kruiden. Breng op smaak met peper, zout en chili. Proef en kruid bij indien nodig.

TIP: Dit hapje wordt alleen maar beter als de smaken de tijd krijgen om elkaar even te leren kennen. Maak het dus gerust een uurtje of twee op voorhand en laat op kamertemperatuur staan tot je wilt serveren. Roer net voor je de kom op tafel zet nog even om.

Een recept van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven