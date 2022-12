Sergio Herman ziet topkok vertrekken

Sterrenchef Syrco Bakker, de rechterhand van Sergio Herman, verlaat in het voorjaar restaurant Pure C. ‘Ik ben klaar om mijn eigen verhaal te schrijven’, zegt Bakker.

De 38-jarige Syrco Bakker werkte drie jaar in Oud Sluis en gaf de afgelopen twaalf jaar leiding aan tweesterrenrestaurant Pure C in Cadzand. In die rol was hij een centrale figuur in de Sergio Herman Group, het horecabedrijf rond sterrenkok en televisiefiguur Sergio Herman. In een gezamenlijk persbericht maken Herman en Bakker het vertrek van die laatste bekend. ‘Syrco Bakker verbreedt zijn horizon en neemt in het voorjaar van 2023 afscheid van wat Pure C nu is’, klinkt het.

‘Om zo’n talent zo veel jaren vast te houden in deze snel veranderende wereld is uniek en bewonderenswaardig’, reageert Herman. ‘We zijn er allemaal van overtuigd dat zijn culinair pad succesvol zal zijn.’

Bakker stelt na vijftien jaar samenwerking met Sergio Herman klaar te zijn om zijn eigen verhaal te schrijven. ‘Na het behalen van twee Michelinsterren, een 18/20 in de Gault Millau-gids en de titel Chef van het Jaar 2022 liggen mijn volgende uitdagingen in het ondernemerschap en het waarmaken van nieuwe ambities.’

Sergio Herman Group laat voorts nog weten dat de nieuwe richting van Pure C de komende maanden vorm zal krijgen. ‘Die blijft dicht bij de Zeeuwse roots waarmee het restaurant zijn reputatie heeft verdiend. Met een solide en professioneel team aan de basis, zijn er al plannen om de verandering te cultiveren. De fine-diningtoekomst van het restaurant blijft onder leiding van Sergio Herman verzekerd.’

Bakker zal worden opgevolgd door Jeffrey Laarberg, die nu al in dienst is bij Pure C. Voordien werkte hij bij Le Pristine in Antwerpen, ook in beheer van Sergio Herman, en volgde hij elf jaar opleiding in restaurant Inter Scaldes, waar hij zich opwerkte tot keukenchef.