Woonzorgcentrum De Linde onder verhoogd toezicht na ‘aanhoudende problemen’

Door aanhoudende tekorten aan personeel en problemen met de infrastructuur, heeft het agentschap Zorg en Gezondheid woonzorgcentrum De Linde uit Ronse onder verhoogd toezicht geplaatst.

De Linde is onderdeel van Zorggroep Eclips en heeft een erkenning voor 152 bewoners. Bij de laatste inspectie, midden november, werden 131 bewoners geteld.

‘Er werden tekorten vastgesteld bij het personeel’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Dat betreft de verpleegkundige permanentie, wat zich laat voelen in tekorten in de zorgverlening en zorgplanning die niet accuraat wordt bijgehouden.’

‘Er waren ook een paar tekorten vanwege het oude gebouw, waar wel wat opknapwerk is. Er zijn wel nieuwbouwplannen, maar dat wordt volgens ons te veel op de lange baan geschoven. De tekorten blijven opduiken. Structureel verbetert de situatie te weinig.’

Vaker controle

Door het verhoogd toezicht gaat de Zorginspectie nu vaker langsgaan. ‘Bij een woonzorgcentrum zonder problemen, is die frequentie gewoonlijk om de vier tot vijf jaar. Bij verhoogd toezicht wordt er minstens twee keer per jaar langsgegaan, maar het kan ook vaker zijn.’

Als de problemen niet verbeteren, riskeert de uitbater een schorsing – met een verplichte stop op de instroom van nieuwe bewoners – of zelfs een sluiting.

De directeur van het woonzorgcentrum wenste geen commentaar te geven. De directeur van de groep was niet bereikbaar.

Midden dit jaar gaf de directie nog meer uitleg over de plannen. Er was toen sprake van een nieuwbouw die tegen midden 2024 plaats zou hebben voor 169 bewoners. ‘Het is duidelijk dat de Ronsenaar snakt naar hedendaagse zorginfrastructuur’, verklaarde algemeen directeur David Larmuseau toen.