Oekraïne wil wet om Russische inmenging via religie in te dammen

De Oekraïense regering wil een wet maken die de invloed van Rusland via religie moet droogleggen en collaboratie onder priesters bestraft. Rusland noemt Kiev daarom ‘satanisten’ en ‘vijanden van Christus’.

‘Rusland mag Oekraïne niet langer van binnenuit verzwakken.’ De Oekraïense president Volodimir Zelenski verdedigt vurig de plannen om religie in zijn land aan strengere controle op Russische invloed te onderwerpen. Zijn nationale veiligheidsraad schat in dat zo’n wet nodig is voor de staatsveiligheid. De regering van Zelenski werkt aan een ontwerptekst. Die zal vooral de Oekraïens-orthodoxe kerk viseren. Die moet ‘zuiver’ blijven van zijn pro-Russische evenknie: de Russisch-orthodoxe kerk.

De veiligheidsraad wil naar eigen zeggen een beter zicht krijgen op ‘subtiele activiteiten van Russische geheime diensten in het religieuze milieu van Oekraïne’. Hun geheime diensten vielen eerder al kerken binnen die banden hebben met Moskou. Daar zouden xenofobische pamfletten zijn gevonden en schrijfsels die verklaren dat Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland ‘eenzelfde politieke entiteit’ zijn.

Wie via het geloof Russische invloed probeert binnen te brengen, moet gesanctioneerd worden, luidt de conclusie. ‘We moeten ervoor zorgen dat in ons land geen actoren afhankelijk zijn van de agressor’, vindt Zelenski. Collaborerende priesters zullen daarom worden bestraft en hun namen zullen openbaar gemaakt worden.

Kirill

Volgens een vertegenwoordiger van de orthodoxe kerk in Oekraïne heeft zijn organisatie ‘al altijd binnen de Oekraïense wetgeving gehandeld’. De kerk heeft de inval in Oekraïne altijd veroordeeld. Volgens schattingen zou zo’n 4 procent van hun aanhangers sympathieën hebben voor de Russische orthodoxen en er eventueel mee willen versmelten.

Het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, Patriarch Kirill, is een ideologische medestander van Russisch president Vladimir Poetin. Hij steunt de Russische inval in Oekraïne voluit, vindt dat de Oekraïens-orthodoxe kerk hem moet aansluiten bij de Russisch-orthodoxe kerk en staat daarom bij verschillende landen op de sanctielijst. In Europa verhindert Hongaars premier Viktor Orban dat de man op de sanctielijst terechtkomt.

Rusland reageert woedend op het voorstel van Oekraïne. ‘Het regime in Kiev’ loopt volgens ex-president Dmitri Medvedev over van ‘satanisten’ en ‘vijanden van Christus en het orthodoxe geloof’.