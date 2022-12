‘De directie lacht ons uit in ons gezicht’

Aan de ingang van het Antwerpse Vlinderpaleis, waar tassen en jassen door de scanner moeten zoals op een luchthaven, staat een lange file. Honderden veelal Franstalige werknemers van Makro Cash & Carry Belgium, de holding die zowel Makro als Metro omvat, zijn afgezakt naar het gerechtsgebouw. De zaal van de ondernemingsrechtbank zit afgeladen vol, veel winkelpersoneel moet buiten wachten. Vooral de werknemers van Makro, dat zes grote verkooppunten telt, zijn bezorgd dat het management de elf Metro-winkels zou mogen inlijven.

Het bod dat directeur Vincent Nolf & co. doet, is financieel verwaarloosbaar (110.000 euro), maar hij hoopt te kunnen overtuigen met de boodschap dat de werknemers van Metro straks gewoon dezelfde job kunnen blijven doen én dat er een tewerkstellingsgarantie komt. Het wordt evenwel een pijnlijke afgang. Wanneer de ondernemingsrechtbank vraagt welke garantie Nolf kan bieden, moet zijn operationele man Jonas Muys toegeven dat die er niet is. ‘We zochten 20 miljoen via een financiële partner, maar dat is tot op vandaag niet gelukt.’

Luchtkastelen

Veelzeggend, vinden de vakbonden. ‘Nolf wist al in juni waarop het zou uitdraaien’, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. ‘Dat hij hier met lege handen staat, zegt genoeg. Hij heeft luchtkastelen beloofd.’ Doordat er niemand biedt op de winkels van Makro, moeten de ongeveer 1.400 werknemers hopen dat er voor Metro geld op tafel komt. Daarmee zouden in een volgende fase dan de opzegvergoedingen van het Makro-personeel (deels) betaald kunnen worden.

Vincent Nolf. belga

‘Ik heb 41 jaar dienst en heb recht op meer dan 150.000 euro bruto’, vertelt een duidelijk geëmotioneerde medewerkster van de Makro in Eke. ‘Als er geen geld is, krijg ik van het sluitingsfonds 30.500 bruto en per maand dat ik stempel, gaat het stempelgeld er nog eens af.’ Eenzelfde reactie van een medewerker van de Makro in Luik. ‘Het Duitse Metro AG is een miljardenbedrijf maar wil ons met lege handen wegsturen.’

Gerechtigheid

Na de rechtbankzitting, die meer dan twee uur duurt, is het personeel opgelucht. De rechtbank doet ten laatste woensdag uitspraak, maar uit de vraagstelling is duidelijk gebleken dat het bod van Nolf moeilijk als ernstig kan gekwalificeerd worden. ‘Dit voelt aan als gerechtigheid’, zegt Van Damme.

Toch was er tijdens de zitting nog best wat juridisch vuurwerk. Dat constateert ook Rob van der Sluijs, financieel directeur van Sligro. Dat biedt op tien van de elf Metro-winkels, wil 47 tot 60 miljoen betalen en zou 508 jobs redden. Dat komt neer op alle werknemers in de winkels en honderd van de met Makro gedeelde hoofdzetel. Er is alleen een probleem voor een veertigtal (Metro-)werknemers. In Antwerpen Noord wil Sligro de winkel niet overnemen, maar kan het personeel aan de slag in een Sligro-winkel wat verderop.

Sligro is verder bereid de vestiging in Evergem te laten aan de Limburgse horecagroep Van Zon. Die combinatie is favoriet om Metro binnen te halen. Tijdens de debatten ging het er vooral heftig aan toe tussen Sligro en de groep Horeca Totaal, dat in Brugge, Oostende en Antwerpen actief is en graag de Metro-vestiging in Luik wil kopen. Horeca Totaal wil ook de werknemers van Metro in Middelkerke, waar er een probleem is met de vergunning, een job aanbieden in zijn winkel in Oostende.

Lokaal monopolie?

Volgens Dirk Van Liedekerke, de advocaat van Horeca Totaal, zijn er nu in Luik maar twee spelers. Ispc (Sligro) en Metro. ‘Sligro wil er een lokaal monopolie creëren en er een monopoliewinst opstrijken’, zegt Van Liedekerke. Horeca Totaal begrijpt niet waarom Sligro wegens overlapping afstand wil doen van de vestiging in Evergem, maar niet in Luik. ‘Tenzij ze natuurlijk een monopoliewinst willen.’

Het bod van Horeca Totaal (1 miljoen) ligt lager dan de waarde van het gebouw in Luik, maar Horeca Totaal wijst erop dat het veertig jobs op een duurzame manier wil redden. ‘Bij een gerechtelijke reorganisatie speelt niet alleen de centenkwestie, maar ook duurzame tewerkstelling’, aldus Van Liedekerke.

‘Luik is groot genoeg voor twee vestigingen’, zegt Van der Sluijs van Sligro. De Belgische concurrentiewaakhond BMA zou al min of meer aangeven hebben dat er geen marktconcentratieprobleem is. Een definitieve uitspraak moet nog volgen. Maar de BMA laat wel al toe dat de rechtbank Metro verkoopt aan Sligro via een hoogst uitzonderlijk ‘ontheffingsoordeel’. Dat wil zeggen dat de overname al kan doorgaan, ook al moet een finaal oordeel nog volgen.

Wie betaalt?

Sligro wil op 2 januari starten met Metro België. De rechtbank zet waarschijnlijk woensdag al het licht op groen wat betekent dat Sligro de eindejaarsperiode mist. Het is uitkijken wat daarna met Makro gebeurt. Legt Bronze Properties, de eigenaar van Makro Cash & Carry Belgium, komende week de boeken neer?

‘Ik hoop dat Nolf, die nog altijd ceo van Makro is, voor een correcte oplossing gaat en de kosten van de opzegvergoedingen van het personeel niet op de maatschappij afwentelt,’ zegt Bart Leybaert, vakbondssecretaris van het ABVV. Een faillissement van Makro Cash & Carry lijkt onvermijdelijk. Daarbij zou de rechtbank curatoren moeten aanstellen, die de inboedel moeten verkopen en de schuldeisers vergoeden.