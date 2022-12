Pony overleden koningin Elizabeth krijgt onderscheiding

De favoriete pony van de overleden Britse koningin Elizabeth heeft de onderscheiding ‘horse of a lifetime’ gekregen van het Britse vakblad ‘Horse & Hound’. Dat schrijft de Britse omroep BBC vrijdag. Pony Emma werd na een publieksstemming verkozen en kreeg een award en een zak wortels als prijs.

Tijdens de begrafenisstoet van de koningin, die in september op 96-jarige leeftijd overleed, stond de zwarte fellpony (een ras van bergpony’s, red.) aan de rand van de stoet in Windsor. Het dier droeg toen het zadeldek in schapenwol en de zijden hoofddoek die de koningin droeg tijdens het rijden op zijn rug.

De volledige naam van het dier is Carltonlima Emma. De pony stond vijftien jaar lang aan de zijde van de koningin in het Windsor Great Park. In juli genoten ze nog van een laatste ritje samen.

Koningin Elizabeth en een collega van pony Emma genieten van ee in de zomer van 2020n ritje. Foto: ISOPIX

Terry Pendry, die naast de pony stond tijdens de stoet, zegt dat de koningin het dier ‘aanbad’. ‘Ze rijdt comfortabel en is goed ter been. Emma genoot altijd van een wortel uit een bruine papieren zak na het rijden’, klinkt het.