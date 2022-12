Volgende week start het proces rond de aanslagen van 22 maart, die werden gepleegd door een terreurcel. 32 mensen kwamen om en 340 anderen raakten daarbij gewond. De verdachten staan nu, ruim zes jaar later, terecht in het proces van de eeuw. Wie staat er terecht en waarvan worden ze verdacht? Journalist Sofie Hens legt het uit in de video hierboven.