Zillion-gekte doet ons dromen van extravagant feesten zoals in de nineties

Op drie weken tijd gingen er 350.000 mensen kijken naar Zillion, de nieuwe film van Robin Pront over de discotheek in de jaren 90. Frank Verstraeten kon nu ook het Sportpaleis uitverkopen op slechts een halve dag, en in de VRT Max-reeks is Aster Nzeyimana nostalgisch over de Fuse, La Rocca, Boccaccio, Cherry Moon en Café D’Anvers.





Maar het meest opvallende is nog dat vooral wie jonger is dan 35 jaar heimwee heeft naar die gouden uitgangsjaren vol extravagantie en housemuziek. Waren we toen vrijer dan nu?

CREDITS Journalist Johan Faes| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Kaja Verbeke, Lise Bonduelle | Eindredactie Kaja Verbeke| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere |

Muziekfragmenten

1. Bruno Sanchioni and Giuseppe Chierchia - The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano Remix).

2. PS - DS Jam 1

3. PS - DS Jam 2

4. Adonis - No Way Back

5. Reese & Santonio - Rock To The Beat

6. PS - DS Jam 3

7. I Wanna Be Your Dog - The Stooges

8. PS - Enter The Club Jam

9. Those Where The Days (Docu)

10. Push - Universal Nation

11. Zillion - Movie Trailer

12. Mr Fingers - Can You Feel It

13. PS - Mr Fingers Jam

14. Plastic Dreams - Jay Dee

15. MNM - Blijf uw Kot

16. Beyoncé - Break My Love

17. Robin S - Show Me Love

18. PS - Robin Jam

19. PS - Rotax Club Jam

20. PS - Nina Club Simulatie

