Podcast | De terroristen zelf bepalen of het grote terreurproces een maat voor niets wordt

Op 22 maart 2016 werd ons land opgeschrikt door twee zware aanslagen. In Zaventem en het metrostation Maalbeek vielen 32 doden. Vandaag begint eindelijk het assisenproces tegen tien beschuldigden. Het terreurproces kan tot tien maanden duren. Wat mogen we van dit proces verwachten? Zullen de beklaagden praten? En kan dit een louterend proces zijn voor de nabestaanden?





