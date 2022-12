Indiana Jones and the dial of destiny: dat wordt de titel van de vijfde Indiana Jones-film. Disney heeft vrijdag de eerste trailer op de wereld losgelaten. Daarin lijkt Harrison Ford, nu tachtig, plots tientallen jaren jonger.

Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig, tijdens het hoogtepunt van de space race tussen de VS en de Sovjet-Unie. Alleen ziet Ford er vandaag niet meer uit als de jonge knaap die hij zes decennia geleden was. Daarom kreeg de acteur een digitale facelift op basis van oude beelden van Ford uit vorige films.

De vijfde film in de Indiana Jones-reeks zal op 30 juni in de bioscoop te bekijken zijn. Naast Ford spelen ook Antonio Banderas, Mads Mikkelsen en Phoebe Waller-Bridge mee.