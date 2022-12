Pfizer investeert recordbedrag van 1,2 miljard in site in Puurs

Farmareus Pfizer pompt een recordbedrag van 1,2 miljard euro in zijn Belgische heimat in Puurs. Een bekroning voor sterk werk tijdens de coronapandemie.

De 1,2 miljard wordt de komende drie jaar uitgegeven. Het zal onder meer gespendeerd worden aan nieuwe productiemodules, nieuwe koelsystemen en een groter verpakkingscentrum. Daarmee zouden naar schatting 250 nieuwe banen gecreëerd worden.

Het gaat om de grootse investering ooit in de geschiedenis van de site in Puurs. Omdat die in de coronacrisis haar centrale rol wist te verzilveren, leek de investering een logische keuze voor het management. ‘Sinds het begin van de covidpandemie nam dit belang alleen maar toe’, zegt Mike McDermott, topman voor ‘Global Supply’ bij Pfizer. ‘Ik ben heel blij dat we met deze investering de productie van vaccins en geneesmiddelen verder kunnen ondersteunen, en onze pijplijn kunnen versterken.’

‘De vestiging in Puurs maakte het onmogelijke waar. Deze investering zal bijdragen aan de strijd tegen de pandemie, en biedt een grootschalig platform voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins’, beaamt Luc van Steenwinkel, hoofd van de Pfizer-afdeling in Puurs.

Politiek tevreden

Ook vanuit politieke hoek klinkt tevredenheid over de nieuw aangekondigde investering. ‘Ik ben zeer trots dat Pfizer opnieuw voor ons land kiest’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). Hij ziet er een bevestiging in van ‘België als land van farma en biotech’. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) juicht de investering toe. ‘Een geschenk’, vindt hij. Jambon steekt ook een pluim op zijn eigen hoed. ‘Vlaanderen heeft buitengewoon veel te bieden aan de Life Sciences-sector. De Vlaamse overheid probeert Vlaanderen te transformeren tot dé BioTech Valley van Europa. Het doet dan ook deugd om te zien dat ons werk rendeert.’

Pfizer vestigde zich in 1963 in Puurs. De site ontpopte zich tot de Europese poot van de Amerikaanse farmagigant. De site is gespecialiseerd in injecteerbare geneesmiddelen en vaccins.