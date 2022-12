Lange tijd hadden de topspelers van stratego geen kind aan spelcomputers. Maar na schaak, go en poker verovert artificiële intelligentie nu ook de vlag van het veel complexere gezelschapsspel met de blauwe en rode legers.

Het leukste aan stratego is niet de vlag veroveren, ook al is dat het doel en levert het je de overwinning op. Nog leuker is je tegenstrever voor de gek houden én daar een substantieel voordeel mee boeken ...