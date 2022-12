Podcasttips | Last van angsten? ‘Join the club’

Een vermakelijke podcast over angst en depressie? Het kan, bewijst Club angst. Avery Trufelman, een antropoloog van onze kleerkast, maakt van Articles of interest zoveel meer dan een modepodcast. En Onbehoorde apen helpt de mythes over Toetanchamon de wereld uit.

België is uitgeleefd. Het is niet de eerste keer dat N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zegt. Maar nu wil hij echt alleen nog onderhandelen over het confederalisme, zegt hij. Is de race naar 2024 ingezet? En wat verstaat hij onder confederalisme? Journalist Bart Brinckman legt het uit in DS Vandaag.

Bijna vijf jaar na Call me by your name kan je sinds deze week opnieuw een samenwerking van regisseur Luca Guadagnino en steracteur Timothée Chalamet bewonderen in de cinema. Bones and all is een verdienstelijke coming-of-agefilm en een kanibalenromance ineen. Maar gaan kijken doen we vooral voor Hollywoods charmantste bonenstaak. Wat maakt de 26-jarige Timothée Chalamet zo onweerstaanbaar? DS Radar wijdde een hele aflevering aan de ‘Chalamania’.

1. Een ‘clubke voor anxious people’, wat denk je?

Wie de podcasts van de VRT wil volgen, moet het tempo erin houden. Na Nest en De kunst van het verdwijnen (dat deze week trouwens vier sterren kreeg op onze krantenpagina’s), is er bij Canvas sinds deze week Club angst. Daarin richt twintiger Sofie Steenhaut een curieus ‘clubke’ op. ‘Een chiro voor anxious people’, zoals het ze het zelf omschrijft. Want wie het nieuws een beetje volgt of door sociale media scrolt, weet dat jongeren het vandaag moeilijk hebben. De nasleep van corona zet het issue op scherp.

Steenhaut, die geregeld ook op onze podcastredactie meewerkt, trekt zich hun lot persoonlijk aan. De 28-jarige journalist is namelijk ervaringsdeskundige. Op haar zestiende kreeg ze haar eerste angstaanval. Die verliep niet zoals ze zich had ingebeeld, vertelt ze in de eerste minuten met veel gevoel voor humor. Geen dramatische huilbui in de douche met druipende mascara en een glas wijn in de hand, maar gewoon voor de schoolpoort, een drukkend gevoel op de borstkas dat langzaam het zonlicht wegnam. Het was het begin van een depressieve episode die haar bijna volledig overmande.

De manier waarop Steenhaut dit allemaal vertelt, contrasteert als dag en nacht met hoe ik podcasts over ‘moeilijke thema’s’ vorige week karikaturaal omschreef als ‘humorloos geneuzel, tot in den treure gesoundtrackt door akoestisch gitaargetokkel of galmende ambient’. Steenhaut is zich er goed van bewust dat een ernstig thema net baat heeft bij een lichte verpakking. Hoe ze dat doet? Door de zwaarmoedige klankband te vervangen door hippe elektronica bijvoorbeeld.

Andere trucjes zijn gewaagder. Wat boeit het dat kinderpsychiater Hilde Sijmons zangles heeft gevolgd of dat professor Inez Germeys kwaad wordt van agressieve chauffeurs? Op papier klinkt het geforceerd om dit mee te geven tijdens hun interview, maar in de podcast treedt de expertenstem zo even uit haar rol, weg van de alwetende, ivoren toren waarin ze zo vaak vertoeft. Ook leuk: met tv-quotes geeft Steenhaut commentaar op haar eigen voice-over. ‘It’s not like a cult, is it?’, klinkt het bijvoorbeeld wanneer ze haar ‘chiro voor anxious people’ voorstelt. Het werkt als een audiovariant op de GIF-reacties in chatgesprekken. Sommigen zullen dit ongetwijfeld ergerlijk vinden, maar dit is storytelling voor millennials. Deal with it.

Foto: Radiotopia

2. Kleren passen met Avery Trufelman, wat een heerlijk tijdverdrijf

Ken je die podcasts die zo ver inzoomen op een banaal onderwerp dat het plots weer nieuw en interessant wordt? Designpodcast 99% invisible is er de oermoeder van. De 31-jarige Avery Trufelman leerde bij hen de kneepjes van het vak, vooraleer ze solo ging met spin-off Articles of interest. De kleren maken de mens, is daar de boodschap. Wat we dragen en hoe we het dragen, zegt vaak meer over onze samenleving dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Het kostuum of de blauwe jeans analyseerde ze tot op de naad.

Na twee jaar stilte wijdt Trufelman nu een volledig seizoen aan ‘American ivy’, zeg maar de ‘preppy’ of bekakte kledingstijl die in ons land de zeedijk van Knokke-Le Zoute siert (al merkt Trufelman terecht op dat heel wat ‘snobkleding’ van vroeger vandaag beschouwd wordt als ‘basics’). De nieuwe afleveringen waren voor mij de ideale gelegenheid om kennis te maken met Articles of interest. Het hyperspecifieke onderwerp van de show schrok mij voordien wat af, maar nu ik geluisterd heb, ben ik volledig bekeerd.

Trufelman is behalve antropoloog van onze kleerkast ook een uitstekend essayist. Ze verlegt constant de lens van intrigerende details naar het grotere plaatje. Zo is een Japans fotoboek bepalend geweest voor hoe we naar het Amerikaanse stijlbeeld kijken. Elders argumenteert ze dat nette kleding houvast kan bieden in onzekere tijden. Ze voorspelt de komende jaren een heropleving van ‘American ivy’.

Het klinkt niche, maar geloof me, luisteren naar Articles of interest is een beetje alsof je tijd spendeert in de slaapkamer van je coole, oudere nicht, terwijl ze je uitlegt hoe de wereld écht in elkaar zit. Het is de perfecte combo van smart en fun.

Foto: EPA

3. Toetanchamon, posterboy van het oude Egypte, maar een zwakke farao

Het masker van Toetanchamon is een beetje als een poster van Che Guevara: je kent het, maar wat weet je er eigenlijk over? Onbehaarde apen, de wekelijkse wetenschapspodcast van NRC, viert de 100ste verjaardag van de ontdekking van het graf van Toetanchamon en wijdt een afleveirng aan de Egyptische heerser. Nou ja, heerser … Eigenlijk was Toetanchamon helemaal niet zo’n betekenisvolle leider, vertellen Gemma Venhuizen en gasten Bart Funnekotter en Henrik Spiering. Het gesprek zit vol weetjes voor geschiedenisnerds. En als ik er de luistercijfers voor Geschiedenis voor herbeginners en The rest is history op napluis, zijn ze talrijk onder de lezers van deze nieuwsbrief.

