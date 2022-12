Pas ik mijn maandelijks energievoorschot naar beneden aan?

Een daling van 36 procent voor elektriciteit en zelfs 45 procent minder voor aardgas. In nog geen drie maanden tijd is de verwachte energiefactuur van een gemiddelde energieverbruiker voor de volgende twaalf maanden spectaculair gedaald. Is het dan niet de hoogste tijd om de voorschotfactuur te verlagen?

De energieprijzen in Europa hebben het afgelopen jaar een rollercoasterrit afgelegd. Dat is vooral te wijten aan de gasprijs. Die steeg van goed 65 euro per megawattuur begin januari naar maar liefst ...