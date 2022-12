Wie wordt de volgende bondscoach? Toplui voetbalbond eisen meer inspraak

Peter Bossaert, de ceo van de Belgische voetbalbond, moet zich maandag tegenover de raad van bestuur verantwoorden over de opvolging van Roberto Martinez. Verschillende bestuurders vinden dat ze te weinig betrokken zijn bij het beslissingsproces en pleiten voor een radicaal nieuw tijdperk bij de nationale ploeg.

Wie volgt Roberto Martinez op als bondscoach en als technisch directeur van de voetbalbond? De vraag is pertinent na de premature uitschakeling van België op het WK in Qatar. Maar ze leefde ook vroeger al, in de aanloop naar het toernooi. Tijdens bijeenkomsten van de raad van bestuur kreeg de ceo van de bond, Peter Bossaert, van verschillende bestuurders de vraag hoe hij een mogelijk vertrek van Martinez zou opvangen. Het contract van de Spanjaard liep af eind december en in maart staat er al een EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden op het programma. Wat was het scenario als Martinez zou vertrekken en er een nieuwe coach zou moeten worden gezocht?

Een bevredigend antwoord kwam er volgens bronnen binnen het bestuur niet. Ceo Peter Bossaert hield zijn kaarten dicht bij zijn borst en bleef naar de buitenwereld Roberto Martinez steunen. Zelfs na de moeizame aanloop van het WK in Qatar herhaalde hij in een interview in Het Laatste Nieuws dat hij hoopte op een goed toernooi en een langer aanblijven van Martinez bij de Rode Duivels. Het was ook Bossaert die de dubbele pet bondscoach-technisch directeur had bedacht voor Martinez. Ook over die keuze – waardoor de bond afhankelijker werd van de Spanjaard – botste op vragen bij het bestuur.

Interim-oplossing?

Dat ondertussen bleek dat Martinez nog voor het toernooi begon zelf de stekker uit de samenwerking trok, riep vrijdag nog meer vragen op. Peter Bossaert zal zich maandag tijdens een raad van bestuur moeten verantwoorden. In de namiddag geeft hij in het bondsgebouw van Tubeke een persconferentie om zijn ‘plan van aanpak’ voor te stellen. Hoe dat er zal uitzien, is niet duidelijk.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de bond eerst een (Belgische) technisch directeur aanstelt – de naam van Michel Preud’homme circuleert – en die vervolgens een beschikbare coach zoekt. Namen van (internationale) topcoaches zonder club zijn onder anderen Mauricio Pochettino, die nog samenwerkte met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij Tottenham, en Thomas Tuchel, die evenwel een bijzonder slechte werkrelatie had met Romelu Lukaku bij Chelsea en om die reden mag worden geschrapt.

Omdat de eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden al in maart valt, zien sommige waarnemers ook een interim-oplossing als optie. Thierry Henry of Thomas Vermaelen, leden van de huidige staf van Martinez, zouden de ploeg dan kunnen leiden tot de komst van een definitieve kandidaat zoals Antonio Conte, die in tegenstelling tot Tuchel wel een goeie band heeft met Lukaku.

Alleen beslissen

Toch lijkt zo’n interimscenario erg onwaarschijnlijk. De meeste bestuurders vinden dat het tijd is voor een nieuwe wind bij de nationale ploeg. Omdat de nationale ploeg (onder meer financieel) de motor is van de voetbalbond, zouden ze ook graag meer inspraak willen in de aanstelling van de job.

De tijd dat de aanstelling van bondscoaches een zaak was van officiële bondsorganen – de ‘technische commissie’ of het ‘uitvoerend comité’ – is sinds hervormingen onder impuls van onder anderen oud-ondervoorzitter Bart Verhaeghe voorbij. De raad van bestuur heeft alleen nog een controlerende functie over het management. Hij bestaat op dit moment uit vier mensen van de amateurvleugels (twee Vlamingen en twee Franstaligen), vier vertegenwoordigers van de profclubs en twee onafhankelijken, onder wie bondsvoorzitter Paul Van den Bulck.

In de praktijk ligt het beleid van de voetbalbond nu bij het management en vooral bij ceo Peter Bossaert die bijna over alle belangrijke dossiers alleen kan beslissen. De gewezen topmanager van VTM kwam in 2018 aan het hoofd van de voetbalbond, na het succesvolle WK in Rusland. Hij staat voor een van de moeilijkste opdrachten in zijn vierjarige bewind.