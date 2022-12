Longlists van de Boon Literatuurprijzen bekend

Twee reeksen van vijftien auteurs maken kans om de tweede editie van de Boon Literatuurprijzen te winnen.

Vorig jaar vielen Marieke Lucas Rijneveld en Pieter Gaudesaboos in de prijzen . Zij mochten de allereerste Boon Prijzen voor Literatuur en Jeugdliteratuur op zak steken.

In de reeks volwassenen maken nog vijftien schrijvers kans om Rijneveld op te volgen: negen vrouwen en zes mannen. Vier literaire non-fictieboeken hebben de longlist gehaald: Geert Buelens belicht in Wat we toen al wisten hoe de milieucrisis al teruggaat tot de vroege jaren zeventig. Suzanna Jansen vertelt in De omwenteling de geschiedenis van de vrouw in Nederland aan de hand van haar eigen familie. Ook Lieve Joris duikt in haar familiegeschiedenis in Hildeke, waarin ze de blik richt op haar jongere zusje met downsyndroom, en Jeroen Theunissen trekt in Ik = cartograaf door Europa terwijl hij dit tijdsgewricht en zijn eigen leven probeert te begrijpen.

Opvallend zijn de twee debuten op de lijst: Tülin Erkan haalde ook al de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs met haar Honingeter, de Nederlandse Nikki Dekker haalde goede recensies met haar essayistische roman Diepdiepblauw. Verder prijken er ook een aantal gevestigde namen op de lijst, zoals Adriaan van Dis met Vijf vrolijke verhalen, Abdelkader Benali met Paradijsvogel boven de hoge Woerd en Tom Lanoye met De draaischijf.

Van de genomineerden voor de Boekenbon Literatuurprijs vinden we op de longlist enkel Auke Hulst met De Mitsukoshi troostbabyen Niña Weijers met haar bundel columns Zelf doen terug. Grote afwezige op deze lijst is het alom bejubelde Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs.

Grote namen

Op de longlist voor jeugdliteratuur vinden we vooral grote namen uit noord en zuid terug. Els Beerten haalde het met haar migratieroman De rest van ons leven, en ook Edward van de Vendel heeft het over migratie in Misjka, Bart Moeyaert werd genomineerd met het ook op de planken gebrachte Morris, Joke van Leeuwen met haar klimaatroman Ik ben hier. Andere bekende namen zijn Marco Kunst, Marit Törnqvist, Klaas Verplancke, Yvonne Jagtenberg, Simon van der Geest, en Jean-Claude van Rijckeghem. Henry Lloyd, auteur van Het grote leven van kleine Fons, is duidelijk een pseudoniem. Vermoed wordt dat achter die naam Daan Remmerts de Vries schuilgaat, die eerder dit jaar de Max Velthuijsprijs voor zijn hele oeuvre kreeg. De jeugdjury nomineerde ook twee poëziebundels.

Met een prijzengeld van 50.000 euro mikten de Boonprijzen op een plek in de eredivisie naast de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. De shortlists worden bekendgemaakt in januari, wie de winnaars zijn, weten we op 23 maart.