Net terug en opnieuw geschorst: Elon Musk zegt Kanye West de wacht aan op Twitter

Het account van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, is opnieuw geschorst van Twitter. De rapper laat zich telkens opnieuw opmerken met grof antisemitisme.

Ye, de rapper die voorheen als Kanye West door het leven ging, bakt het zelfs voor het nieuwe Twitter te bruin. Zijn account is voor minstens twaalf uur geschorst nadat hij een beeld van een hakenkruis en een Davidster had gedeeld. Dat wordt bevestigd door Twitter-ceo Elon Musk. ‘Ik heb mijn best gedaan. Desondanks bleef hij de regels over het aanzetten tot geweld overtreden. Account wordt geschorst’, tweette Musk vrijdag.

De rapper kon pas sinds 21 november opnieuw tweeten. Eerder was zijn toegang tot het sociale mediaplatform vanwege gelijkaardige tweets beperkt, maar na de overname van Elon Musk kreeg een onbekend aantal gebande accounts een herkansing. De Tesla-oprichter vindt dat Twitter zich terughoudender moet opstellen bij de moderatie van tweets. Toch zijn er ook voor Musk grenzen aan wat er gezegd mag worden, zo blijkt uit het incident.

De tweet met het hakenkruis werd door Ye al snel weer verwijderd, waarna hij een weinig flatterend beeld van Elon Musk op een jacht postte. ‘Laten we ons dit voor altijd herinneren als mijn laatste tweet’, schreef hij erbij. ‘Dit is oké’, antwoordde Musk, ‘maar dit niet’, verwijzend naar de antisemitische tweet. Volgens Ye nam Musk daarna ook persoonlijk contact met hem op om hem tot bedaren te brengen. Daar ging de rapper niet op in.

Neerwaartse spiraal

Twitter ligt al weken onder vuur omdat zowat alle werknemers die instonden voor de moderatie van de inhoud, de laan zijn uitgestuurd. Gewelddadige beelden van de aanslag op een moskee in Christchurch konden daardoor pas onderschept worden toen de Nieuw-Zeelandse autoriteiten zich ermee begonnen te moeien, beweerde de premier Jacinda Ardern. Dat Musk persoonlijk tussenbeide kwam in de tweets van Ye, voedt het vermoeden dat Twitter moet meebewegen op de grillen van zijn ceo.

Aan de neerwaartse spiraal van de rapper lijkt ondertussen geen einde te komen. Donderdag deelde entertainmentwebsite TMZ beelden van een wauwelende Kanye West aan tafel bij complotdenker Alex Jones. Daar deed hij vergoelijkende uitspraken over nazi’s en Hitler. Modemerken Gap en Adidas stopten hun samenwerkingen al met de rapper, die ook actief is in de modebranche. Op Parler, een sociale netwerksite met veelal extreemrechtse en -libertaire gebruikers, hoeft Ye ook niet te rekenen. In een verklaring zegt het Amerikaanse bedrijf dat half november is besloten dat de geplande overname door de rapper niet doorgaat, ‘in het belang van beide partijen’.