Steven Van Gucht vraagt om bijeenkomsten met baby’s even uit te stellen door RSV-circulatie

Viroloog Steven Van Gucht roept op om bezoek of bijeenkomsten met baby’s even uit te stellen, gezien de intense circulatie van het RSV-virus.

Verschillende pediatrische ziekenhuizen trokken de voorbije dagen al aan de alarmbel over het stijgend aantal baby’s en kinderen met acute luchtweginfecties. Volgens Sciensano doet het Respiratory Syncytial Virus (RSV) jaarlijks de ronde, maar het is wel belangrijk om dit jaar extra voorzichtig te zijn, gezien het aantal ziekenhuisopnames door covid-19 ook opnieuw in de lift zit.

‘Goede wintergewoonten kunnen nu een groot verschil maken. Denk aan propere handen, goede verluchting, blijf thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten, draag een masker op het openbaar vervoer en zorg dat u in orde bent met uw covid-en griepvaccinatie’, aldus Steven Van Gucht. Verwacht wordt dat de komende weken ook het aantal griepinfecties zal toenemen, waardoor de druk op het zorgsysteem opnieuw stijgt.

Dat covid-19 momenteel opnieuw aan een kleine opmars bezig is, bewijzen de cijfers. Het aantal besmettingen is op weekbasis met 28 procent gestegen naar gemiddeld 963 per dag. Ook het reproductiegetal bevindt zich met 1,22 opnieuw boven de 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht wint. Het aantal sterfgevallen blijft met gemiddeld 4 per dag wel stabiel.

Tussen 24 en 30 november zijn er dagelijks ook gemiddeld 70 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, een stijging met 36 procent. Op dit moment liggen er 957 covid-patiënten in het ziekenhuis (+30 procent), van wie er 48 intensieve verzorging (+4 procent) nodig hebben.

In totaal hebben intussen meer dan 3,8 miljoen Belgen een tweede boosterprik gekregen, wat overeenkomt met 41 procent van de volwassen Belgische bevolking. Het komt neer op bijna 72 procent van de 65-84-jarigen, en bijna 71 procent van de 85-plussers. Ongeveer 11.000 jongeren tussen 12 en 17 jaar kregen nu ook een tweede booster.