Het is vrijdag zwaarbewolkt met geleidelijk wat lichte neerslag. De weinige regen valt vooral over het zuidoosten van het land.

In de Hoge Ardennen verwachten we wat sneeuw. Elders gaat het om regen of motregen, maar enkele smeltende sneeuwvlokken zijn niet uitgesloten. Over de Noordzee komen buien tot ontwikkeling, en deze bereiken mogelijk onze Kuststreek, meldt het KMI.

De maxima variëren tussen -1 graad in de Oostkantons en +4 graden over het westen van het land. De wind is matig uit het noordoosten, wat het koudegevoel versterkt.

Vrijdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met nog steeds kans op wat lichte sneeuw of smeltende sneeuw aan het begin van de nacht, vooral dan in de Ardennen. Later verschijnen er mogelijk enkele opklaringen. De minima liggen tussen -2 graden over het oosten van het land, 0 of +1 graad in het centrum en +2 graden over het westen. De wind blijft matig waaien uit het noordoosten.

Zaterdag blijft het vrij koud en meestal droog. De nadruk ligt op het zwaarbewolkte weer, hoewel er aan het begin van de dag enkele opklaringen kunnen voorkomen. De maxima liggen tussen -1 en +4 graden gaande van het reliëf in het oosten van het land tot de Kuststreek. De matige oosten- tot noordoostenwind versterkt opnieuw het koudegevoel.