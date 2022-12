Vaticaan meldt ‘onregelmatigheden’ na crash van verschillende websites

Verschillende websites van het Vaticaan zijn deze week zonder officiële verklaring vastgelopen of werkten met restricties.

Er was veel speculatie over een eventuele Russische hacking, maar het Vaticaan spreekt voorlopig enkel over ‘onregelmatigheden’.

De websites, waaronder de startpagina’s van de Heilige Stoel, de Vaticaanse musea en het mediaplatform Vatican News, waren woensdag gedeeltelijk offline, maar donderdag werken ze opnieuw. Verschillende websites crashten ook regelmatig.

Vanuit verschillende hoeken kwamen er geruchten dat de websites mogelijk gehackt werden door Russische hackers, als vergelding voor recente uitspraken van paus Franciscus waarin hij kritiek uitte op de aanhoudende Russische oorlog in Oekraïne.