Rode Duivels uitgeschakeld: Gouden generatie sneuvelt in Qatar

Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar na een doelpuntenloos gelijkspel tegen Kroatië. Maar in alle eerlijkheid: de laatste wedstrijd was niet het probleem. De Gouden Generatie sneuvelt in de woestijn, en bondscoach Roberto Martinez stapt op. Waar ging het mis? Wat brengt de toekomst voor onze Rode Duivels?