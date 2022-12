Japan wint van Spanje en stuurt Duitsland naar huis

Na Duitsland liet ook Spanje zich verrassen door Japan, dat groepswinnaar werd en in de achtste finales tegen Kroatië uitkomt. Spanje flirtte met de uitschakeling, maar plaatste zich voor de volgende ronde op doelsaldo. Duitsland is uitgeschakeld.

Na een 4 op 6 toch vijf wissels doorvoeren: Luis Enrique kan dat. De Spaanse bondscoach verving drie vierde van zijn defensie – Baldé, Pau Torres en Azpilicueta losten Carvajal, Laporte en Alba af – en voorin zette hij Asensio en zijn schoonzoon Ferran Torres op de bank. Williams kwam erin en de diepe spits was Alvaro Morata.

En kijk: Luis Enrique kreeg gelijk. Na twaalf minuten kwam La Roja dankzij drie van die nieuwe namen al op voorsprong. Williams legde terug, Azpilicueta zette voor en Morata kopte van dichtbij binnen. De Japanse verdedigers waren naar elkaar aan het wijzen en zo werd het voor de spits van Atlético Madrid een koud kunstje. Het was zijn derde goal op dit WK – zijn eerste als basisspeler – en zijn dertigste al in zestig interlands. Vieren deed hij met de duim in de mond: na drie zonen bevalt zijn Italiaanse vriendin Alice binnenkort van een dochter.

Amper Japans balbezit

Het was wel balen voor Japan, want het had zelf de eerste grote kans versierd. De controle van voormalig Genk-winger Ito was echter niet goed genoeg en daardoor werd de hoek vrij scherp – hij trapte in het zijnet. Voor de rest moest de ploeg van Hajimi Moriyasu het spel volledig ondergaan. Ze had in de eerste helft amper 20 procent balbezit en we gaf amper 89 passes. Rodri en Torres, de centrale verdedigers van Spanje, gaven er met zijn tweeën alleen al 226...

Ondanks de voorsprong en de controle was Luis Enrique zichtbaar ontevreden, maar dóór die voorsprong stuurde hij dezelfde elf spelers na rust nog de mat op. Daar kreeg hij al snel spijt van. We waren nog geen vijf minuten ver of de wedstrijd én de score waren volledig gekanteld. Eerst slaagde de pas ingevallen Ritsu Doan erin om Simon te verschalken en vervolgens was het de andere invaller, Mitoma (ex-Union), die Ao Tanaka voor de 2-1 bediende. Ongelofelijk taferelen in het Khalifa International Stadium. Die tweede goal dreigde nog even afgekeurd te worden, omdat de bal de achterlijn leek te hebben gepasseerd, maar zekerheid had de VAR op basis van de beelden niet.

Zweten op de bank

Spanje in nesten dus. Het was dankzij zijn geweldige doelsaldo nog altijd op weg naar de kwalificatie, maar toen ze op de bank doorkregen dat Duitsland de gelijkmaker had geslikt, begonnen ze wel te zweten. Nóg een doelpunt van Costa Rica en ze lagen er samen met de Mannschaft uit. Het was bijna ondenkbaar, maar zeventig minuten ver in de match was het zover. De twee toplanden waren virtueel uitgeschakeld.

Ferran Torres, Asensio, Fati: dat waren de offensieve jokers van Luis Enrique. Zij moesten hem en het WK van Spanje hun WK redden. Alleen was er van overleg amper nog sprake en bleven de kansen uit. Gelukkig kon de redding ook van de Duitsers komen en toen die er 2-2 van maakten, was Spanje weer geplaatst. Het had natuurlijk zelf liefst de scheve situatie rechtgezet, maar het slotoffensiefje leverde niks meer op. Gonda stond pal op pogingen van Asensio en Olmo en loodste Japan voor het tweede WK op rij naar achtste finales. Als groepswinnaar zelfs. Het komt straks tegen Kroatië uit. Spanje treft Marokko.