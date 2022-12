Leerkracht basisschool Destelbergen aangehouden voor zedenfeiten

Een leerkracht van basisschool Pius X in Destelbergen is donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Zijn aanhouding zou kaderen in een zedendossier. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op de school. Het parket van Oost-Vlaanderen kon donderdag wel bevestigen dat een facultatief lid van de basisschool voorgeleid en aangehouden is. Hoe de bal aan het rollen ging, is niet duidelijk. Maar het nieuws kwam aan het licht toen de school besloot te communiceren naar de ouders toe. Volgens het parket is er sprake van zedenfeiten. Zij geven op dit moment geen verdere informatie vrij. ‘Het is een delicaat dossier’, klinkt het.