Van Quickenborne belooft ‘supersnelrecht’ tegen amokmakers

Nog voor nieuwjaar hoopt Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) een wet voor te leggen die relschoppers ‘binnen de week’ voor een rechtbank kan brengen. Dat zei hij aan VTM Nieuws.

Vandaag bestaan er in ons land al snelrechtkamers, ook in Brussel, die regelmatig samenkomen. Alleen is dat zonder aanhouding en duurt het vaak nog altijd een maand vooraleer relschoppers voor de rechter gebracht worden. Onder meer oppositiepartij Vlaams Belang drong er eerder deze week al op aan om ‘jongeren nog binnen de week voor de rechter te krijgen’.

Bij VTM Nieuws gaf minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) donderdagavond aan dat hij daar ook werk van maakt. ‘We zijn daarvoor een wet aan het voorbereiden. Natuurlijk moeten de relschoppers dan wel op heterdaad betrapt worden en moeten ze een bekentenis afleggen. Maar als de politie daarin slaagt dan kan zo’n supersnelrecht werken. In Nederland lukt het al om een relschopper binnen de werkweek voor de rechter te brengen, mits een aanhouding. Wij zouden exact hetzelfde willen doen.’

Van Quickenborne benadrukt dat de wettekst zo goed als klaar is en dat hij hoopt om die nog voor nieuwjaar op de ministerraad te brengen. ‘Dan kan het volgend jaar al gestemd worden in het parlement.’ Hij geeft wel aan dat het geen eenvoudige kwestie is. ‘Er is al gewerkt aan zo’n wet in 2000, na het Europees Kampioenschap Voetbal. Dat is toen vernietigd geweest door het Grondwettelijk Hof. Maar we zijn daar nu weer mee aan de slag gegaan.’

Hoe dan ook botst het bestaande systeem van de snelrechtkamers al vaak op een probleem van voldoende bewijslast. Het vraagt vaak weken tijd om een grondige videoanalyse van de rellen te maken. ‘Het is niet gemakkelijk om mensen te betrappen om dat ze vaak gemaskerd zijn’, zegt Van Quickenborne. ‘Maar het is dan aan de teams binnen de politie en justitie om hen eruit te halen en camerabeelden te gebruiken.’

Kinderbijslag afpakken

Opvallend: Van Quickenborne opperde ook dat ouders meer voor hun verantwoordelijkheid geplaatst kunnen worden bij minderjarige relschoppers. ‘Schrap desnoods in de kinderbijslag’, klonk het in het federaal parlement. Dat laatste is weliswaar Vlaamse bevoegdheid.