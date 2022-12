Man die als ‘Eveline’ naaktfoto’s vroeg, is opnieuw opgepakt

Gentenaar G.R. (29), beter bekend als ‘Eveline’, moet opnieuw naar de gevangenis. Dat bevestigt het Oost-Vlaams parket. De man was vrij onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar probeerde onder zijn nieuwe alias ‘Ariana’ opnieuw mannen naaktfoto’s te ontfutselen.

Midden september raakte bekend dat G.R. opnieuw mannen had gecontacteerd via Whatsapp, Instagram en Tiktok om hen naaktfoto’s af te troggelen. Zijn nieuwe werkterrein was Nederland, waar hij na de heisa in ons land aan de slag was gegaan in een hotel. Zijn nieuwe naam: Ariana. In ons land deed gebruikte G.R. de naam ‘Eveline’. Met die naam ontfutselde hij naaktfoto’s en filmpjes van BV’s Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt. Die lekten in september 2020 uit.

Het parket opende toen een onderzoek en twaalf slachtoffers, onder wie de drie BV’s, stelden zich burgerlijke partij. De zaak leek stilaan onderweg naar de rechtbank, tot de nieuwe feiten in Nederland aan het licht kwamen. Voor de politie was dat de reden om onder meer een huiszoeking uit te voeren waarbij computermateriaal in beslag werd genomen.

• ‘Eveline’ overtuigde Van Samang & co. via Kik

De man werd ook opgepakt. De onderzoeksrechter hield hem aan, waardoor hij opnieuw naar de cel moet. Zijn advocaat, Jan Donkers, wenste ‘geen commentaar te geven op het lopende onderzoek’.

Eerder verklaarde G. dat hij kickt op de naaktfoto’s van mannen en op het gevoel de touwtjes in handen te hebben. ‘Het is duidelijk dat hier sprake is van dwangmatig gedrag’, zegt forensisch psychiater Nils Verbeeck. ‘Het gaat om de verslaving aan een bepaalde spanning. Die kan voortkomen uit een stoornis, een pathologie. Maar evengoed onderschatten we nog steeds de effecten van het internet op onze hersenen en de nood aan permanente triggers. Die kunnen een bepaalde leegte makkelijk opvullen waardoor we er telkens naar teruggrijpen.’