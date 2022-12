Teleurgestelde Rode Duivels: ‘We kwamen naar hier om het WK te winnen’

Het laatste grote toernooi van de gouden generatie is geëindigd in de groepsfase van het WK in Qatar. Doorheen de ontgoochelde reacties klinkt ook hoop voor de toekomst.

Met één doelpunt in drie wedstrijden behaalden de Rode Duivels een pover WK-rapport. ‘De hoofden hingen naar beneden in de kleedkamer’, verzekerde Thorgan Hazard voor de microfoon van RTBF. ‘We dachten dat het mogelijk was om te winnen en we hebben alles gegeven. Het was misschien iets te weinig in de eerste twee wedstrijden. We vinden het zeer jammer, maar we moeten verder.’

Wat meer geluk had de Duivels volgens Toby Alderweireld naar de volgende ronde gebracht: ‘Vandaag creëerden we genoeg om te scoren, de vorige twee wedstrijden helemaal niets. De wedstrijd tegen Marokko heeft ons in een heel moeilijk parket gebracht. We hebben een heel ander België gezien. We speelden met ons hart. Met iets meer geluk en kwaliteit ga je naar de volgende ronde.’

De opvallende invaller Jérémy Doku verborg evenmin zijn teleurstelling bij Sporza: ‘We kwamen naar hier om het WK te winnen, om beter te doen dan in 2018. Dat we nu al naar huis moeten, komt hard binnen.’ Toch was de jonge flankaanvaller ook hoopvol: ‘Dit is niet het einde van een Gouden Generatie. Ik ben zelf nog heel jong en weet dat er nog veel jongens met talent aankomen. Wat mij betreft loopt de Gouden Generatie gewoon door.’

Ook Thorgan Hazard heeft vertrouwen in de nieuwe generatie. ‘Een einde is het begin van iets anders’, sprak hij. ‘Er zaten jonge spelers op de bank met veel kwaliteiten. De volgende generatie is hier en er is de mogelijkheid om in de toekomst iets groots te doen.’

Van de oudere spelers liet Jan Vertonghen, die tegen kroatië zijn 145e wedstrijd speelde voor de nationale ploeg, verstaan nog niet aan stoppen te denken. ‘Ik was nog niet klaar om naar huis te keren. Het gevoel waarmee we van het veld stappen, biedt wel perspectief, maar dat neemt niet weg dat we hier meer van verwachten. Zelf ga ik even alles op een rijtje zetten, maar ik voel me eigenlijk nog echt supergoed, ook al denkt misschien niet iedereen daar zo over.’

Een ontgoochelde Toby Alderweireld hintte wel op een afscheid bij de Rode Duivels: ‘Ik ga nu naar huis en ik ga met mijn familie bekijken wat ik ga doen, of ik stop. Ik heb vijftien jaar alles gegeven voor de nationale ploeg. En ik ben trots deel te mogen uitmaken van deze generatie. De laatste weken zijn wel moeilijk te verwerken. Je probeert dat wel van je af te zetten maar dat kost veel energie.’