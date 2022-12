De Croo loopt trappen, Zelensky pompt

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek

Gespierd (1)

‘Zelensky is heel gespierd’. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kon het woensdag in het Play4-programma De tafel van vier alleen maar beamen. De premier bracht afgelopen weekend nog een bezoek aan de president van Oekraïne. Presentator Gert Verhulst had opgemerkt dat De Croo een paar koppen groter is dan Zelensky, maar dat de premier het wel moet afleggen in de breedte. De premier had hem daar zelfs over aangesproken, over die breedte dan. ‘I work out’, had Zelensky hem geantwoord. ‘De druk op hem is enorm’, zei De Croo nog. ‘Zijn manier om te ontstressen is pompen.’

Gespierd (2)

In Antwerpen loopt ondertussen Bogdan Vanden Berghe (Groen) zich warm om de spierballen te rollen tegen burgemeester Bart De Wever (N-VA). In een interview met Gazet van Antwerpen geeft de politiek directeur van Groen aan ook kandidaat-voorzitter voor Groen Antwerpen te zijn. En hij sluit daarbij niet uit dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 de lijst voor Groen trekt. ‘Antwerpen is momenteel niet echt de tofste stad om in te wonen’, stelt hij vast. ‘Ik woon in Antwerpen-Noord en heb een kleine koer waar één tafel staat. Als ik die ’s morgens afveeg, dan is de vod zwart. Dat kan niet gezond zijn.’ Hij wil mee besturen, ook al beseft hij perfect dat hij daarvoor niet om de N-VA heen zal kunnen. ‘Behalve Vlaams Belang sluiten we geen enkele partij uit. Als je echter met de N-VA als grootste partij in zee gaat, moet je echt kunnen wegen in de coalitie. Daarom de nood aan samenwerking aan progressieve zijde.’

Gespierd (3)

Premier De Croo probeert ondanks zijn drukke job ook gezond te leven. ‘Ik drink geen soft drinks, eet geen dessert en probeer zoveel als mogelijk trappen te nemen’, is zijn formule om fit te blijven. ‘Maar met kerst hou ik mij niet in.’ Over zijn kerstdiner wil hij nog niet veel kwijt, behalve ‘dat het een mooi kerstdiner zou geweest zijn als ik elke keer vijf euro had gevraagd wanneer men pessimistisch was over mijn regering.’

Vrijage

Bekkevoort weet het niet goed. De Vlaams-Brabantse gemeente wil fusiegesprekken aangaan met buurgemeente Diest. Bekkevoort liet nochtans al een ‘bestuurskrachtanalyse’ uitvoeren met het oog op een fusie met drie andere Hagelandse gemeenten: Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets. Maar dat schiet niet op. ‘Daarom kijken we andere richtingen op’, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). ‘De analyse stelde dat we beter zouden fuseren met een grotere gemeente.’ Maar Diest staat niet meteen met open armen klaar om Bekkevoort te verwelkomen. ‘We kijken met open blik naar alle opties’, laat burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) weten. De lagere rioleringsgraad maakt Bekkevoort weinig sexy.