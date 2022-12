Organisatie Gent Jazz is failliet verklaard

Het doek valt over een Gent jazz: deze week is het faillissement van de vzw achter Gent Jazz uitgesproken. De coronacrisis, een berg schulden en een afwezige Sting gaven het populaire festival de doodsteek. Ook de toekomst van Jazz Middelheim is erg onzeker.

Dinsdag sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit van de vzw Jazz en Muziek. Dat is de organisatie die het jaarlijkse Gent Jazz en Jazz Middelheim organiseert. ‘Het spel is failliet’, bevestigt Diederik Vernimmen, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw. ‘Meer kan en wil ik niet zeggen tot ik de pas aangestelde curator heb kunnen spreken.’

Bertrand Flamang, die twintig jaar lang de bezieler en het gezicht was van Gent Jazz, geeft al helemaal niet thuis. Dat hij enkele maanden geleden uit het bestuur verdween, was misschien een teken aan de wand.

Schulden

Buena Vista Social Club, Toots Thielemans, BB King, Chick Corea, Grace Jones, Van Morrison, Herbie Hancock, Bryan Ferry, Lady Gaga… De lijst met wereldberoemde artiesten die de laatste twintig jaar Gent hebben aangedaan dankzij Gent Jazz is lang en indrukwekkend.

Maar Gent Jazz ging al enkele jaren door zwaar weer. De twee jaar durende coronacrisis en de malaise met de passage van Sting, die tot twee keer toe afzegde, hakten erin. De tickets voor Sting moesten terugbetaald worden, een eerste keer omwille van corona en een tweede keer door ziekte.

In de omgeving van de organisatie is te horen dat de schuldenput te diep was geworden, er zou sprake zijn van 700.000 euro. ‘En er liep ook nog een lening van dezelfde grootorde’, zegt iemand die dicht bij het dossier staat.

Opvolger

De Stad Gent werd donderdag door de raad van bestuur van de vzw op de hoogte gebracht van het faillissement. Gent stak immers 260.000 euro subsidies in het festival, elk jaar. ‘Dit betekent een groot verlies voor het cultureel prestige van onze stad’, zegt Sami Souguir (Open VLD), schepen van Cultuur.

De vzw Jazz en Muziek kreeg daardoor garanties tot in 2024 voor de subsidie. Maar nu de vzw failliet is en het bedrag vrijkomt, kijkt Souguir al uit naar een opvolger, tenminste als het bedrag tot 2025 in de begroting blijft voorzien.

Jazz Middelheim

Het faillissement luidt niet alleen het droevige slotakkoord voor Gent Jazz maar ook de toekomst van dat andere door de vzw georganiseerde festival, Jazz Middelheim in Antwerpen, oogt nu hoogst onzeker.