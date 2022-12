Nederland verbiedt vapen met frivole smaakjes

Vapen mag vanaf 1 oktober 2023 alleen nog maar met tabaksmaak, zo staat te lezen in de Staatscourant, het Nederlandse staatsblad. Op die manier wil het land e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren.

Exotische smaakjes als lemon twist, strawberry cream of brain freeze maken de e-sigaret aantrekkelijker voor jongeren dan de gewone. Dat is een probleem, want het maakt de drempel om te gaan vapen lager dan die om te starten met roken. En al is de e-sigaret gezonder dan haar analoge tegenhanger, vapen is niet zonder gevaar. Je wil jongeren dus niet massaal aan de damp.

Daarom lanceerde de Nederlandse staatssecretaris Paul Blokhuis al in 2020 het idee om de smaakjes te bannen. Na enig uitstel treedt het verbod volgend jaar in werking. Vanaf 1 juli 2023 mag enkel nog vape met tabaksmaak geproduceerd worden. Vanaf 1 oktober mogen de smaakjes ook niet meer op de markt.

Ook de Hoge Gezondheidsraad in België is zich bewust van de schade die de e-sigaret kan aanrichten, zeker onder jongeren. Toch staat ze niet achter een soortgelijk verbod op smaakjes, ‘in de hoop toch nog meer rokers te helpen om te stoppen via dit alternatief’, aldus oncoloog en professor Filip Lardon op Twitter.

Vanuit de Hoge Gezondheidsraad @CSS_HGR opteren we hier in België niet voor; er blijven smaken mogelijk, in de hoop toch nog meer rokers te helpen om te stoppen via dit alternatief. Voor niet-rokers en jongeren blijft de #esigaret absoluut af te raden! 1/2 https://t.co/BBKLbe0UgI — Filip Lardon (@FilipLardon) December 1, 2022

Anders zou het zijn moesten enkel jongeren getroffen worden door het verbod. ‘Voor jongeren is het wél een goede optie om smaken in de e-sigaret te bannen, zeker smaken als bubblegum, limonade, snoep, popcorn, pannenkoek, suikerspin…, waar je je erg vragen bij kunt stellen’, aldus Lardon, in een duidelijke boodschap aan de tabakslobby.

Klopt de bewering van de professor dat e-sigaretten nuttig zijn om traditionele rokers van de sigaret af te helpen? Esther Croes, expert bij Trimbos, gaat daar tegenin op de Nederlandse zender NOS. ‘Uit onderzoek blijkt dat slechts een enkeling er baat bij heeft.’

Integendeel, Croes ziet dat de meeste rokers die e-sigaretten gaan gebruiken, zogenoemde dual users worden: mensen die zowel tabakssigaretten als e-sigaretten roken. ‘En uit onderzoek blijkt dat het roken van beide de gezondheidsschade alleen nog maar vergroot.’

‘De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn’, zei Blokhuis in 2020. ‘Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.’